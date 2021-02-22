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重啟港星「旅泡」 源頭不明個案須「清零」

2021-02-22 列印
　　本港即將開展新冠疫苗接種計劃，旅遊界議員姚思榮稱，得知商經局一直與新加坡，就兩地旅遊氣泡事宜保持聯絡，相信兩地能在源頭不明個案「清零」，並維持五宗以下本地個案的情況下，重啟旅遊氣泡，並相信實施日期可能會較本港與內地恢復通關早。他表示，本港及新加坡的疫苗接種目前仍未普及，相信沒必要先接種疫苗才能旅遊，但希望當局考慮豁免已接種疫苗的人士接受檢測。

　　行政會議成員林健鋒表示，商界期望展開疫苗接種後，可望幫助經濟復甦，盡快恢復中港兩地經貿往來。身為港區政協代表的他已向中央提案，希望容許已接種疫苗的港人，入境內地後能豁免檢疫。

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