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羅致光：失業率或升破7%

2021-02-22 列印
　　本港最新一季失業率升至百分之七，勞福局局長羅致光表示，失業情況明顯惡化，預期下次公佈的失業率，有機會升破百分之七。

　　他又指出，難以樂觀失業率於三年內降至低於百分之五的水平，並指設立失業援助制度或基金，並非「臨時」措施，因以過往經驗，政黨及社會壓力團體會爭取將「臨時」項目變成「恆常化」，故政府須考慮長期融資的問題。

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