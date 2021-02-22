兩個團體又認為，特首及問責官員應帶頭凍薪，並捐出多於一個月薪金，與市民共渡時艱。
會計界倡派萬元助基層
兩個團體又認為，特首及問責官員應帶頭凍薪，並捐出多於一個月薪金，與市民共渡時艱。
隱密借場防警「放蛇」 大門設密碼 直擊派對房暗中營業恐爆疫
早前爆發「歌舞群組」疫情，當局勒令關閉所有派對房間，但經營者為求生計，暗中違例復業。本報記者根據線報直擊觀塘的派對房間，發現有五人在一房間內脫口罩唱歌、吸煙和飲酒，眾人共用沒有咪套的咪高峰，也有少女不...
2021-02-22
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中印衝突負傷解放軍祁發寶 已痊瘉恢復情況良好
中印去年六月的加勒萬河谷邊境衝突中，一名被印度軍隊打至重傷的部隊團長祁發寶，據內媒昨日報道指，他已於春節前痊瘉。陝西安康電視台昨日發佈有關大年初九朋友探望祁發寶的影片，從片段可見，祁發寶笑着與朋友合影。 據報祁發寶恢復情況良好，已於春節前傷瘉。衝突中有四名殉職官兵，是陳紅軍、陳祥榕、肖思遠與王焯冉，被追授「衞國戍邊英雄」；而祁發寶則授予「衞國戍邊英雄團長」榮譽稱號。 繼日前內地網絡大V「辣筆小球」涉嫌詆毀貶損衞國官兵被刑拘後，北京警方周六亦拘捕一名男子，涉嫌發佈多條侮辱詆毀守衞邊疆官兵言論。
2021-02-22
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華爾街銅牛創作者病逝 終年80歲
美國紐約華爾街地標巨型銅牛的創作人、意大利著名藝術家莫迪卡在家鄉西西里去世，終年八十歲。 莫迪卡曾在紐約生活超過四十年。他在早前一訪問中透露，在一九八九年十二月一晚上，未得當局批准而利用貨車及起重機，將重達三點五噸的銅牛放在曼克頓區，希望展示美國經濟在一九八七年股災後仍然具有活力。銅牛的姿態亦被視為牛巿象徵。 不過，當時紐約警方以非法雕塑為由將銅牛拆除後，人們怨聲載道。最終在紐約市政府的許可下，銅牛被遷移到交易所附近的鮑靈格林（Bowling Green）公園北端，從此成為紐約標誌。莫迪卡另一座公牛雕像在二○一○年落戶上海，被稱為外灘金融牛。而莫迪卡更早前更打算在家...
2021-02-22
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GRANDE MONACO首批「啟」動價開售
甫踏入牛年，會德豐旗下的啟德GRANDE MONACO，即食正啟德「跑道區」誕生了新百億地王之勢，公佈首批68伙價單，戶型涵蓋1房至4房，1房戶折實766.2萬起，折實均價23,795元，較上月推出的...
2021-02-20
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北水不似預期 外圍升勢乏力 港股本周料窄幅上落
農曆新年過後，上周五北水再次流入，但未有如市場預期帶來熾熱炒風，加上外圍缺乏重大利好消息，上周五美股微升，證券界料本周港股窄幅波動，在30000至31000點之間拉鋸。另外，耀才證券（1428）昨日發...
2021-02-22
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戴巴拿回歸強攻 戰無不「克」
祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿創造力澎湃，一月中受傷球隊攻力即打折扣。幸而，此子今晚意甲主場鬥克羅托內有望復出，跟C朗拿度攻堅領軍勝券在握，加上近三次主場對賽皆能數三球或以上，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now638、有線614、654、無線myTV Super 301台周二凌晨3:45直播） 剛於周三歐聯十六強首回合作客波圖，老婦人佔六成六控球率卻負1:2，各賽事近五仗僅二勝一和二負，可見戴巴拿養傷的影響。 幸好，他已克服左膝內側副韌帶傷患，今仗可正式復出，主帥派路喜言：「他可把己隊進攻質量提升。」有這名二十七歲阿根廷前鋒提供彈藥，C朗也可望終結各戰線三場入球荒，率老婦人大勝...
2021-02-22
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14吋手提觸控芒
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 【1,000匹有幾快?】Tesla車廠在美國推出預售新改良版Model S！當中頂級Plaid+版跑車由0至60mph加速少於1.99秒
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楊受成擲3.5億 盼再創票房紀錄 偉仔華仔《金手指》上演世紀之戰
梁朝偉與劉德華相隔18年後再度聚頭，夥拍導演兼編劇莊文強合作英皇電影《金手指》，英皇集團主席楊受成透露投資額達3.5億港幣，是港產片有史以來最大的投資，笑言講出來都覺得肉痛，但相信一分錢一分貨，期望可...
2021-02-22
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社論——蠱惑派對房恐成播疫溫牀
為了抗擊疫情，港府實施限聚令和限業令，按不同的風險因素，決定是否放寬或收緊各類處所的管制。迄今為止，派對房間仍然被勒令停業，但本報記者直擊揭發，有業內害群之馬，疑假稱友情借出工廈單位，實質收取費用，向年輕人出租派對房，任由他們在單位內聚會作樂，變成無王管地帶，隨時爆發染疫群組。衞生防護中心不能對這個疫情漏洞視而不見，須與警方加強聯繫，展開大掃蕩。 儘管當局雷厲風行各項限聚令和限業令，但過去幾波的疫情顯示，有人心存僥倖，關上大門之後，就忘記防疫條例，例如早前爆發的宴會群組、樓上酒吧群組、社交舞群組等，都成為病毒向社區擴散的源頭，引發嚴重的疫情。 由於參與派對人士多狂歌熱舞，有...
2021-02-22
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馬場浮世繪——田泰安封王全靠頭六場
田泰安昨日演出醒神，頭六場座騎取得兩冠兩亞兩季，雖然之後未能再上名，最終仍能成為騎師王。至於今仗由田泰安經手開齋的「文明之星」（右），練者丁冠豪指：「『文明之星』在外地戴眼罩跑得好，來港後用同樣配備卻...
2021-02-22
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