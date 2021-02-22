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會計界倡派萬元助基層

2021-02-22 列印
　　會計界愛心同盟與會計專業發展基金在網上發問卷，收集近八百五十份會計同業意見，對《預算案》提出建議，認為目前尚有八千多億元儲備，香港經濟下行，任何稅務寬減，大多針對援助仍有收入的市民，故建議政府向十八歲以上香港居民派發一萬元現金，以援助基層。

　　兩個團體又認為，特首及問責官員應帶頭凍薪，並捐出多於一個月薪金，與市民共渡時艱。

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