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深水埗早前圍封區域垃圾堆積

2021-02-22 列印
　　一度被圍封檢疫區域，衞生情況每況愈下。民主黨深水埗區議員鄒穎恒稱，新年前後兩次視察深水埗早前被圍封作強制檢測的區域，發現基隆街、南昌街、大南街、北河街等十多處，都有垃圾堆積，無人清理，憂慮疫情未斷尾下，容易造成病毒傳播，建議政府增加區內清潔工，尤其是區內較多人流的南昌中、西、北三區，由現時共有約八十名清潔工，增加至一百名。

　　鄒續指，區內有多間街市和食肆，不少商戶在門外積存一定數量的垃圾才棄置，加上各區垃圾桶近年減少，令街上垃圾增加，希望食環署著手改善區內衛生。

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