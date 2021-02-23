﻿管治班子率先打科興疫苗 林鄭籲市民接種為通關做準備

新冠疫苗接種計劃開始，優先人士今日起可上網預約，最快本周五注射第一針。特首林鄭月娥昨率領多名司局長，注射由內地科興研發的滅活疫苗，行政會議成員及立法會議員亦相繼打針。林鄭接種後表示感覺良好，沒有不良反應。她呼籲市民積極響應接種計劃，為復工、復課，以至日後恢復通關做好準備。有專家指出，難以判斷群體免疫何時出現，於短期內仍要採取防疫措施。



科興首批供港疫苗上周五運抵，五類優先組別人士今天起可在疫苗專題網站預約接種。林鄭月娥昨午身穿香港飛龍白色短袖上衣、戴上銅心口罩，在中央圖書館的社區疫苗接種中心接種科興疫苗。政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊及多名局長亦輪流接種，各人打針後面不改容，其中政制及內地事務局局長曾國衞及民政事務局局長徐英偉等人豎起拇指。



被問到接種疫苗後感覺，林鄭指自己站立半小時回答記者問題，「感覺是很好的」，沒有不良反應。她說，疫苗接種計劃正式啟動，形容「走到呢一步並唔容易」，心情「非常高興、非常興奮」，為本港抗疫工作帶來曙光，坦言希望「唔需要迎接新一波疫情。」



短期內仍採取防疫措施



林鄭呼籲市民本着「護己護人」的精神參與接種，其次是一起守護社區，笑言未來下午四時三十分或毋須召開記者會。不過，她提到短期內不會以疫苗接種率作為放寬社交距離措施的考慮因素，因需時審視疫苗的副作用，以及何時達至群體免疫等。



呼吸系統專科醫生梁子超向本報指，難以判斷全港有多少人會接受注射，才達至群體免疫。他推算政府預購的疫苗，最快秋季後才抵港，提醒不可單靠打針來控疫，短期內仍要採取其他防疫措施。



昨天財政司司長陳茂波未有打針，他稱須準備明天公佈的《財政預算案》，故在下周接種。商經局局長邱騰華及環境局局長黃錦星昨天亦因公務缺席。十名行會成員則到場接種，缺席的行會召集人兼港區人大代表陳智思，據悉他已在內地接種國藥疫苗。



此外，有逾二十名建制派立法會議員接種疫苗。立法會主席梁君彥笑言議員作為「白老鼠」接種第一針，證明疫苗安全；民建聯主席李慧琼則支持注射國產疫苗，促請港府盡早放寬全民接種。當中年紀最大、現年七十五歲的石禮謙指感覺「OK」，他呼籲其他年長人士打針。



另一方面，對於網上質疑官員接種的並非科興疫苗，政府昨晚在社交網站專頁「添馬台」澄清，特首多名司局長接種的是首批到港的科興疫苗，而政府採購的BioNTech及阿斯利康疫苗仍未到港。港府譴責惡意散播不實傳言的行為，呼籲市民不要誤信。



