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﻿優先群組 今起網上預約打針

2021-02-23 列印
　　創科局局長薛永恒表示，接種疫苗的預約系統於今日凌晨起運作，屬五類優先人士可以同時預約接種第一及第二針疫苗的時間，本周五起接種。他說，市民上網預約，如果填錯資料，或不屬於優先群組，到接種當日到場出示資料後，會被通知不能接種。市民打針後，會獲紙本針卡，同時可透過「智方便」程式獲發電子針卡。

　　此外，當局公佈科興及BioNtech「復必泰」疫苗的資料，指科興疫苗適用於十八歲及以上人士，但曾有疫苗嚴重過敏、未控制嚴重慢性病患者或孕婦等，不應接種，接種兩劑應相隔二十八天，常見副作用包括接種部位疼痛、頭痛及疲乏，罕見副作用包括肌肉痙攣、嗅覺減退、眼充血等。至於BioNtech「復必泰」疫苗，不推薦十六歲以下人士接種，而接種兩劑至少相隔二十一天，常見副作用包括疲倦、頭痛、肌肉痛等，不常見副作用包括淋巴結腫大、肢體疼痛等。
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