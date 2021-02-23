﻿夏寶龍：﻿﻿「愛國者治港」是核心要義﻿

全國港澳研究會昨天在北京舉行視像研討會，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在會上（見圖）一錘定音列出「愛國者」的三個條件，強調「愛國者治港」是一國兩制方針的核心要義，亦是實行「港人治港」的最低標準，特區要進一步完善選舉制度，並列出完善的五大原則，強調重要的崗位任何情況下都不能讓反中亂港份子佔據。



夏寶龍表示，愛國者有三個條件，包括一、真心維護國家主權、安全、發展利益；二、尊重維護國家的根本制度和香港特區的憲制秩序；三、維護香港的繁榮穩定等。他強調，「愛國者治港」絕不是要搞「清一色」，中央理解及包容港人對內地存在的各種成見和偏見，但紅線是絕不能允許做損害中國共產黨領導的社會主義制度的事情，又指中國共產黨是一國兩制方針的創立者，一個人如果聲稱擁護一國兩制，卻反對一國兩制的創立者和領導者，是自相矛盾，強調愛港與愛國不能割裂。



指出「愛國者」三條件



他說，「愛國者治港」是一國兩制方針的核心要義，特區政府的政權要掌握在愛國者手中，堅持「愛國者治港」，「一國兩制」才能全面準確貫徹落實，不得半點含糊。反中亂港份子之所以能在香港興風作浪、坐大成勢，直接原因之一是「愛國者治港」原則未有全面落實。



是實行「港人治港」的最低標準



夏指，堅持「愛國者治港」不是高標準，而是實行「港人治港」的最低標準，用各種手段攻擊中央政府、公開宣揚「港獨」主張、在國際上「唱衰」國家和香港、乞求外國對華對港制裁施壓的人，無疑不是愛國者；而「攬炒派」不論是在街頭，還是在立法會、區議會，都絕不是維護香港的繁榮穩定，而是破壞者，亦不在愛國者之列。



必須完善選舉制度



他表明，香港必須堅持五大原則進一步完善選舉制度，包括：一、必須嚴格依照憲法和《基本法》辦事；二，必須尊重中央的主導權；三，必須符合香港實際情況；四，必須落實行政主導體制；五，必須有健全的制度保障。



他續指，選舉制度要切實有效地阻止反中亂港份子、國際反華勢力的政治代理人進入特區政權機關，要確保特區行政、立法、司法機構人員以及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任，重要崗位在任何情況下都不能讓反中亂港份子佔據。



