王振民指「愛國者治港」須深化到法律制度及機制

全國港澳研究會昨天在北京舉行視像研討會，全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民表示，「愛國者治港」的大原則不止是政治原則和要求，更要進一步深化到法律制度及機制，將其體現於法律中。全國港澳研究會副會長劉兆佳預料，人大常委會日後將修改香港選舉辦法，又估計日後的立法會、行政長官選舉委員會等選舉將以新方式實行。



王振民表示，港澳辦主任夏寶龍的講話是要對於「一國兩制」中選舉制度出現的重要問題對症下藥，並指出方向，全面落實「愛國者治港」，不止是政治原則和要求，更要進一步深化到法律制度及機制，將其體現於法律中。他說，近年「一國兩制」出現問題，並非「一國兩制」、《基本法》本身有問題，關鍵是要有合適人去落實制度、原則及方針，貫徹落實「一國兩制」和《基本法》的初衷及目的。他又指，中央已聽到社會修改香港選舉制度的呼聲，並予以積極回應，目的是為堅持、發展「一國兩制」，強調「愛國者治港」一開始已經有，只是過往落實不夠完善。



劉兆佳：人大將修改港選舉法



劉兆佳指，中央改革香港的選舉制度的決心非常大，認為夏寶龍的講話只釐定了原則，不涉及具體改革，預料人大常委會日後將制定香港選舉辦法的修改方案，強調中央可根據《憲法》制訂香港的政治體制，又估計日後的立法會選舉、行政長官選舉委員會及區議會選舉都會以新方式實行。他指，任何不接受中共領導，或意圖推翻中共的人，都很難符合「愛國者」定義，但忠誠反對派只要承認國家《憲法》及《基本法》組成的憲制秩序，不勾結外國勢力，不損害國家主權及安全，都屬「愛國者」。



此外，北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，理性反對派要思考，如何成為「新世代一國兩制」下的新香港政治人。



