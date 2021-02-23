「愛國者治港」理所當然 林鄭：並非政治打壓

特首林鄭月娥表示，「愛國者治港」不是新生事物，也是理所當然，更是成功貫徹落實「一國兩制」的必要條件。她強調，「愛國者治港」並非打壓政治上的不同派別，但如要用「打壓」的字眼，則要「打壓」鼓吹港獨、將香港推向「萬丈深淵」的暴力人士、「忘記祖宗」而勾結外國政治組織者及要求外國制裁香港的人等。她認為，中央要求治港人士是愛國者，放諸四海皆準，且只屬很低的要求，而據《基本法》，治港者不只有行政長官，更包括主要官員、立法會議員、法官、區議員及公務員。



林鄭又指出，政治體制問題屬中央事權，選舉制度更是其中重要一環，特區政府將全面配合中央的主導權。未來一年香港有立法會選舉、選委會選舉及特首選舉，相信中央會考慮制定處理相關選舉制度問題的時間表。此外，立法會主席梁君彥亦指，「愛國者治港」重申已故國家領導人鄧小平提出的標準，亦是管治香港最基本和合理的要求，目的是完善「一國兩制」，保障香港長期繁榮。



