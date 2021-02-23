司機疑減速保護伯伯
該名電動輪椅老翁昨早在呈祥道往荃灣方向，在明愛醫院對開的快線上行駛，身旁不斷有車快速駛過，險象環生。警方指昨早近十一時接獲多名市民報案，指目睹一名老翁駕駛電動輪椅出現在龍翔道、呈祥道，警員即趕赴現場惟未見老翁。
此外，昨早六時許亦有市民報案稱一名老翁駕駛電動輪椅在西九龍走廊公路上行駛。警方接報在油麻地附近截獲老翁。伯伯沒有受傷，報稱因迷路誤闖公路，警員於是將他帶到安全地方。
新冠疫苗接種計劃開始，優先人士今日起可上網預約，最快本周五注射第一針。特首林鄭月娥昨率領多名司局長，注射由內地科興研發的滅活疫苗，行政會議成員及立法會議員亦相繼打針。林鄭接種後表示感覺良好，沒有不良反...
2021-02-23
中國與印度去年六月在邊境加勒萬河谷發生衝突，期間受重傷的解放軍南疆軍區邊防團長祁發寶，日前獲頒「衞國戍邊英雄團長」榮譽稱號。他目前已康復出院，當局前往探望時，他手拿一個呈缺損的頭顱骨模型，以示早前所受的傷勢。 網民稱活下來如戰神再世 內地媒體報道指，祁發寶目前已康復出院，身體康復情況良好。甘肅武威市市委副書記、政法委書記趙立新，武威市委常委、常務副市長王國斌，以及武威軍分區副司令員吳沖，代表該市市委和市政府，專程前往新疆烏魯木齊探望祁發寶一家。報道形容，祁發寶向慰問團介紹自己的受傷情況時，一隻手指着自己的頭，另一隻手則拿着一個3D打印的顱骨模型，上面有較大面積的缺損。據報道...
2021-02-23
美國聯合航空公司一架「波音 777」客機上周六發生引擎爆炸及導致碎片散落地面的事件，引起航空界關注。美國聯邦航空管理局發出緊急指引，下令即時加強檢查同類飛機。聯合航空公司宣佈，自願安排旗下二十四架安裝了「PW4000」引擎的現役「波音 777」飛機停飛，等候調查結果。 美國聯邦航空管理局局長迪克森說，該局發出的指引，涵蓋所有安裝了「PW4000」引擎的「波音 777」飛機。這意味着，此類型飛機有部份或會停止提供服務。他指，調查人員對上周六所發生的事故作初步調查後，顯示應加強檢查這款型號飛機的引擎扇葉。官員強調，採取這項措施只是預防萬一。「PW4000」引擎只應用在「波音 7...
2021-02-23
赤柱富豪海灣位置優越，依山沿海而建，戶戶也享無敵海景。今次為大家推介該盤一座5房3套3廳大屋，實用面積2787方呎，亦配有超過2000方呎天台花園，可以好好享受專屬戶外空間。 富豪海灣位於黃麻...
2021-02-23
美債息率持續上升，引發投資者對股市調整的擔憂，債券息率上升削弱投資者對於風險資產，尤其是科技股的需求。截至本港時間晚上11時40分，杜指報31451點，跌42點或0.14%；標普500指數報3882點...
2021-02-23
自杜曹一月尾上任後，車路士至今各賽事七場不敗，雖然攻擊線仍未踢出表現，幸好中場狀態大勇，當中美臣蒙特上仗射入十二碼，尼高路簡迪亦重返正選，藍軍名宿祖高爾更大讚二人為領導者。今晚歐聯十六強首回合，車路士勢以中場力量作客扼殺近況一般的馬德里體育會，客勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 今季車路士攻擊線一直為人詬病，特別是今季天價加盟藍軍的迪姆華拿近十六戰聯賽只得一球進帳。然而杜曹執教藍獅至今各賽事七場不敗，全靠中場狀態大勇。 進攻中場美臣蒙特今季表現出色，儘管廿五輪聯賽只得入球和助攻各四次的數據，並非特別亮眼，但此...
2021-02-23
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
牛年剛開始，被堪輿學家李丞責博士預言今年繼續旺的薛家燕終於「升呢」做嫲嫲，講明男女孫都冇所謂的家燕嫲嫲雀躍地說：「收到新抱第一手喜訊後，我緊張到成晚瞓唔到，朝早八點彈起身周圍打畀朋友，問有乜補身湯水推...
2021-02-23
香港抗疫之戰，隨着疫苗接種計劃開始，踏出重要的一步。由於歐美多國比香港較早接種疫苗，部份國家如英國的疫情出現緩和的趨勢，民眾打針後出現嚴重副作用的情況不多，初步有足夠的客觀證據，顯示疫苗安全有效。香港人為了自己健康着想，也為了出力推動群體免疫早日出現，應抓緊機會，盡快安排打針。 暫時有一百萬劑科興疫苗抵港，稍後復必泰的疫苗亦將運到，港府按緩急先後，給予最需要的五類人士率先接種疫苖。隨着疫苗供應增多，每一名市民都應安排自己早日接種疫苗，因為多項研究的數據均顯示，接種疫苗之後，可以減低感染新冠肺炎的機會，即使染疫，打針後可以大大減少出現嚴重併發症甚至死亡的風險。 打針，是人人為...
2021-02-23
史卓豐於剛周日策「有理共想」角逐第三場女皇銀禧紀念盃，陣中背部受傷而須退出餘下賽事，因未及痊瘉，馬會首席醫療主任昨午通知受薪董事小組，史卓豐將不宜於明晚谷戰披甲，原本其六匹座騎須易配，詳情如下︰ 第一場「輝煌巨星」與第二場「勁力威龍」易配潘頓；第五場「無限商機」與第六場「君達星」由賀銘年接手；第七場「紅褲之王」易配何澤堯，第九場「勞動創造」易配梁家俊。 馬場浮世繪
2021-02-23