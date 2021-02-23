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電動輪椅翁誤闖公路

2021-02-23 列印
電動輪椅翁誤闖公路
■老翁駕駛電動輪椅，在明愛醫院對開的快線上行駛，（右圖），一輛黑色客貨車尾隨，疑似減慢車速保護伯伯（左圖）。
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　　一名駕駛電動輪椅的老翁，昨早驚現呈祥道行車線，幸獲一輛黑色客貨車尾隨，疑似減慢車速保護伯伯。警員接報到場後未見老翁的蹤影，初步相信他迷路誤闖公路，正尋找事主。

司機疑減速保護伯伯

　　該名電動輪椅老翁昨早在呈祥道往荃灣方向，在明愛醫院對開的快線上行駛，身旁不斷有車快速駛過，險象環生。警方指昨早近十一時接獲多名市民報案，指目睹一名老翁駕駛電動輪椅出現在龍翔道、呈祥道，警員即趕赴現場惟未見老翁。

　　此外，昨早六時許亦有市民報案稱一名老翁駕駛電動輪椅在西九龍走廊公路上行駛。警方接報在油麻地附近截獲老翁。伯伯沒有受傷，報稱因迷路誤闖公路，警員於是將他帶到安全地方。

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