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美股中段跌97點

2021-02-23 列印
　　美國股市本周首個交易日偏軟，杜指中段報三一三九六點，跌九十七點；納指則報一三六六一點，跌二百一十三點。滙控美國預託證券價格見四十六點五七港元，升零點○七港元；騰訊則見七百一十三點三五港元，跌零點一五港元。紐約期金報每盎司一千八百零五美元，升二十七點六美元；紐約期油則報每桶六十一點二二美元，升一點九八美元。

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