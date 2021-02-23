  • 2021年2月23日 星期二
  • 26º
  • 50%
熱門： 愛國者夏寶龍財政預算案行蹤警隊

日報新聞 > 港聞

新增16確診 四源頭不明

2021-02-23 列印
　　本港昨天新增十六宗新冠肺炎確診個案，十三宗屬本地感染，當中四宗源頭不明，分別為居於藍田安田邨安健樓的陪月員、居於馬鞍山恆安邨恆海樓的電腦主任，以兩位分別住在觀塘宜安中心及元朗橫台山永寧里的退休人士。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府放寬社交距離措施的步伐稍快，增加疫情反彈的機會，呼籲公眾切勿鬆懈。

　　食衞局局長陳肇始亦對疫情有回升趨勢感到擔心，但指出目前尚未反映放寬措施後的情況，需持續監察。她強調政府今次是有條件放寬措施，相對精準及逐步有序。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd