網絡烏龍 市民昨提早接種 疫苗網上登記即爆額 七萬人猴擒約打針

疫情困擾香港超過一年，港人急於打疫苗，求早日掃走瘟疫。政府昨天凌晨起接受公眾預約接種疫苗，反應熱烈，電腦系統大排長龍，截至昨午約七萬人成功預約接種兩劑疫苗，令社區中心和門診由本周五起的預約，未來兩周都爆滿。當局昨天原為二百多名優先類別人士接種科興疫苗，但有一百名市民急不及待上網報名，因電腦系統出錯成功預約，獲准提早昨天打針。有長者注射科興疫苗後稱︰「相信阿爺、信政府」。



公眾疫苗接種計劃由本周五開始，但政府網上預約系統出錯，有市民昨天凌晨成功報名在昨早打針，港府承認出錯，但從善如流，讓有關市民於昨早到中央圖書館的社區中心打針。有長者接種後表示相當愉快，直言︰「信阿爺、信政府」，作為中國人有責任接種國產疫苗。



200優先類別人士已接種



當局安排了二百名優先類別人士在昨天打針，他們包括醫護人員、安老院舍員工、機師及空中服務員等，過程順利。亦有多名紀律部隊首長率領下屬前往打針，其中警務處處長鄧炳強表示，警務人員接種後執行職務，更加安心。亦有醫護人員希望愈來愈多市民接種疫苗，以增強群體抵抗力，減輕醫療系統的負擔。



另一方面，由於太多人上網預約，令港府電腦預約系統在昨日凌晨啟動時一度死機，須輪候約一小時才可進入預約頁面。截至昨午四時，約七萬名市民成功預約，令本周五起未來兩周的公眾接種名額爆滿。公務員事務局局長聶德權指，五間提供科興疫苗的接種中心，每日有二千五百個名額，因要預留名額讓市民打第二針，初期不會用盡，其後才逐步增加。



除網上預約外，市民亦可到郵局和公共屋邨辦事處預約接種。有長者昨早到深水埗郵政局，請求職員協助預約，有成功預約市民領取通知書，上面印有接種兩劑疫苗的時間和地點。由於人太多，有人不滿等候時間太長而離開。



聶德權：名額會逐步增加



此外，當局預料會有逾一千名私家醫生參與疫苗接種計劃。西醫工會會長楊超發估計，私家診所下周中起可為市民接種疫苗。他指，私家醫生每接種一劑疫苗，可獲八十元資助，完成第二劑就有額外四十元資助。



繼首批一百萬劑科興疫苗抵港後，另一款由內地復星及德國藥廠合作研發的復必泰（BioNTech）疫苗，首批一百萬劑最快明日抵港。據政府早前發佈的消息指，二十九間接種中心中，有二十四間會提供復必泰疫苗注射服務，分別交由醫管局、私營醫療機構及私家醫院承辦接種服務。