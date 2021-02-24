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經民聯倡設「疫苗通行證」 助港人北上免隔離

2021-02-24 列印
■經民聯認為，設「疫苗通行證」有利重啟香港與內地經貿往來。
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　　全國「兩會」即將於北京召開。經民聯擬在「兩會」向中央建議設立兩地認可的「疫苗通關通行證」，給予已接種新冠肺炎疫苗並持有病毒檢測陰性報告的港人，豁免進入內地檢疫隔離的便利。

　　經民聯認為，「疫苗通行證」可以為港人參與疫苗接種提供誘因，有助盡早控制疫情，亦有利於重啟香港與內地及香港與國際的經貿人流往來，為疲弱經濟注入活水，重振社會各界對前景的信心。

　　此外，澳門新冠病毒感染應變協調中心宣佈，因應河北及黑龍江省的疫情變化，由昨天起所有入境前十四天內曾到過河北全省及黑龍江全省的人士，抵澳後均毋須接受醫學觀察或自我健康管理，亦即所有由內地任何地方赴澳的人士，均毋須隔離。
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