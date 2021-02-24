限聚放寬至四人

疫情持續放緩，政府今日起放寬公眾地方的限聚令至四人，同時延長口罩令、要求海外抵港人士接受檢疫等七項防疫規例的有效期至九月尾。衞生防護中心表示，社區傳播鏈一直無中斷，希望放寬措施之後，市民繼續保持社交距離及保持手部衛生。



食衞局發言人宣佈，今天在公眾場所羣組聚集的人數限制，由二人放寬至四人，以恢復更多社交及經濟活動。但考慮到未來一段日子仍要繼續因應疫情實施各項防疫措施，政府決定延長《預防及控制疾病條例》（第五九九章）下七項規例的有效期至九月三十日。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，社區傳播鏈一直無斷，亦比較難斷，因為很多患者的病徵輕微，或很遲才去檢測。她強調公共衞生只是當局放寬社交距離措施的其中一項考慮，希望市民繼續保持社交距離及保持手部衛生。



