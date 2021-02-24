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農曆年後首封區 新蒲崗兩廈強檢

2021-02-24 列印
農曆年後首封區 新蒲崗兩廈強檢
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　　政府進行農曆新年後首次封區，昨晚八時半突擊圍封新蒲崗金橋大廈及東誠大廈，要求相關居民接受強制檢測，目標在今日上午約七時完成行動，自二月九日後再有行動。警方到場拉起封鎖線（上圖），亦有穿著全套防護裝備的職員設置臨時檢測站。

　　政府發言人表示，由於金橋大廈近期出現確診個案，加上上述兩幢大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。在過去十四天，金橋大廈昨天新增一宗本地源頭不明個案，該二十四歲男患者沒有病徵；東誠大廈則沒有新增個案。

　　新蒲崗選區區議員在社交專頁表示，昨午接獲消息指新蒲崗將有強檢行動，在兩廈位處的錦榮街發現數名疑似警員在做記錄。有附近食肆東主認為最近只有一宗新增個案，封區理據不太充足，但會無奈配合。另有居民不介意強檢，但希望今早準時解封，不要耽誤上班。

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