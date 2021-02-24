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美股中段跌270點

2021-02-24 列印
　　美國周二股市開市下挫，杜指中段報三一二五一點，跌二百七十點；納指則報一三二八九點，跌二百四十三點。滙控美國預託證券價格見四十六點四六港元，跌零點二四港元；騰訊則見六百八十四點二七港元，跌二十二點七三港元。紐約期金報每盎司一千八百零四點一美元，跌四點三美元；紐約期油則報每桶六十一點六一美元，跌零點○九美元。

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