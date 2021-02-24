﻿港府倡修例區議員須宣誓﻿﻿ 違誓者五年內不得參選﻿

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍日前表明要由「愛國者」治港後，港府昨天提出修例建議，包括要求區議員宣誓，擁護《基本法》及效忠特區，違誓者五年內不得參選。有關條例草案將在後日（二十六日）刊憲，下月十七日提交立法會審議，一旦通過，民政事務局會盡快安排現屆區議員宣誓。



政制及內地事務局局長曾國衞（見圖）公佈，政府建議修例，為公職人員宣誓制定具體要求，涵蓋區議員就職時必須宣誓。草案列明所有宣誓人必須真誠且莊重地宣讀法定誓言，並由特首或其授權人士監誓，建議立法會議員由政務司長代理監誓，區議員則由民政事務局長負責。若有人故意褻瀆宣誓程序，或故意歪曲誓言，會裁定為宣誓無效，不得重新宣誓。違反誓言者會由律政司司長提出起訴，一旦被取消資格，五年內不得參選。



條例草案下月交立會



當局以清單形式列出六類正面行為，包括擁護《憲法》、《基本法》確立的特區憲制秩序，維護國家主權、統一，領土完整和國家安全等；而危害國家安全、支持港獨或自決、尋求外國干預香港事務、以非法手段強迫或威嚇行政長官改變政策、無差別地反對政府議案、組織對抗中央和特區政府的「變相公投」，都會被視為不符合擁護《基本法》及效忠特區的「負面行為」。



至於會否考慮區議員過去的言行，曾國衞回應指，無法涵蓋所有情況，修例也沒有指明特定追溯期，若日後如果出現不在清單內情況，要視乎實際情況而定。四名在去年參選立法會時被裁定喪失資格的民主派區議員，包括岑敖暉、梁晃維、袁嘉蔚及鄭達鴻，曾指當條例獲通過後，四人就會失去區議員資格。



被問到是否要愛國愛黨才符合參選資格，曾引述夏寶龍的言論指，愛國者須尊重及維護國家的根本制度，包括由共產黨帶領、具中國特色的社會主義，若表達出愛國但又破壞中國本質特徵是說不通。他否認修例是針對任何政黨或派別人士，強調政府容許不同政見。



