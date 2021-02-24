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四名區議員將被DQ

2021-02-24 列印
　　四名曾被依法認定不符合擁護《基本法》及效忠特區的現任區議員，當條例獲通過後，就會失去區議員資格，包括中西區梁晃維、荃灣區岑敖暉、東區鄭達鴻和南區袁嘉蔚。當中岑敖暉表示，修例完成封殺及扼殺異見者的空間，屬意料之內。他指儘管結局已定，但仍會謹守崗位，履行區議員職務至最後一刻。

　　鄭達鴻則在社交專頁表示，當法例通過，其區議員生涯便會完結，並感謝大家支持，江湖再見。他又批評政府今次引入行為清單，是扭曲市民對參選資格的認知。梁晃維指，早有預感政府會DQ其區議員職位，批評當局是終身剝奪反對派政治權利。袁嘉蔚則在網上發帖感謝各方關心，形容「這一天是預計之內」，強調「答應會令田灣變得更好」，並不會違反這個誓言。

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