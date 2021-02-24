食衞局局長陳肇始對市民接種何種疫苗表示「心中有數」。如果真的有得揀，而且還是免費，正常人會選擇五成免疫成效但副作用可能有不少的疫苗？還是一樣有副作用，但防疫效率有九成半的疫苗呢？相信大家「心中有數」。 行政長官已率領一班司局長接種科興疫苗，對特區還是市民來說，都起了積極的示範作用。他們打完科興疫苗後還生龍活虎，證明它的副作用較歐美疫苗少，市民就會有信心。單是「安慰劑效應」，便能推高疫苗的「成效」。萬一科興疫苗出現嚴重副作用，以香港的醫療技術一定能作出補救；加上公務員團隊質素高，要暫時處理高官們的工作也不成問題。無論如何，特首和高官願意身先士卒已是問責的體現。就算有疫苗保障基...

2021-02-24