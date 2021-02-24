生物醫藥初創最高可獲600萬資助 冀帶領本地初創腫瘤科創新

初創公司要一步步成長，過程中的助力非常重要。英國阿斯利康藥廠與香港科學園生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）首次推出以腫瘤科相關的合作項目，為期兩年，期望可以吸納本地及海外具潛力的初創落戶香港科學園，研發腫瘤科相關的綜合診斷及治療方案。當中最主要的援助是高達600萬港元的援助，藥廠又會利用本身的強大網絡，為生物醫藥初創開招國內及海外市場。



現代對癌症管理中，講求綜合治療方案，包括檢測、診斷、治療、跟進、復康等跨專科的合作，各個細節的進步，也有機會令患者得到更好的治療效果。因此，為了推動本港腫瘤科生物醫藥的進步，英國阿斯利康藥廠與香港科學園生物醫藥科技培育計劃促成了是次合作。







最高可獲600萬資助



參與計劃的初創將可獲得科技園公司提供的多項支援，包括高達 600 萬港元的資金援助、使用科學園內的工作空間和先進實驗室設施及一系列專業增值服務，包括商業配對，聯繫合作夥伴和潛在投資者、人才招聘等，助初創加速成長。香港科技園公司行政總裁黃克強先生指：「透過結合英國阿斯利康的專業知識、豐富行業經驗及完善的全球合作網絡，再加上我們提供的完善配套和專業支援服務，將能吸引優秀生物醫藥初創落戶，共同扶助他們快速成長，讓更多癌症患者受惠，及將香港打造成為更蓬勃的生物醫藥科技中心。」







藥廠運用科研網絡 助初創更上一層樓



至於英國阿斯利康藥廠，香港及澳門總經理Mr. Gwenael Meneux說：「我們非常期待是次雙方的首次合作，期望可以營造一個充滿活力的醫療生態系統。由生物醫藥科技培育計劃所扶植的初創企業，再加上現時已有一定規模的中型醫療創新科技公司，兩者將可以充份利用香港專業人才和創新技術，推動本港醫療創新，從而助患者及早治療、提升治療成效和維持患者生活質素。」