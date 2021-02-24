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BNO持有人可用手機App申簽證

2021-02-24 列印
　　英國政府於上月三十一日啟動首階段「5+1」簽證計劃，英國政府昨午開放手機應用程式供具BNO身份人士申請簽證，是首次容許非歐洲經濟區公民使用。

　　英國政府在昨午五時開放手機應用程式「UK Immigration︰ ID Check」，供擁有附生物特徵的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）護照持有人，可通過智能手機掃描並申請簽證，毋須再前往北角簽證中心。

　　環凱移民顧問有限公司移民顧問周凱婷向本報表示，以手機應用程式申請較為簡單，但以往處理歐洲經濟區公民申請時錯漏百出，建議有意申請者親赴北角簽證中心或委託顧問公司。近日查詢移民英國的數量多，年齡層廣，但真正決定不多，多數人持觀望態度。

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