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五紀律部隊首長證實 駐港解放軍教中式步操

2021-02-24 列印
　　對於有傳媒報道指，解放軍駐港部隊曾向本港紀律部隊教授中式步操，五位部門首長分別證實有關消息。警務處長鄧炳強指一直有跟不同地區交流步操方法，而近日有和解放軍交流，但暫時無意更改一直沿用的儀仗步操標準。

　　消防處處長梁偉雄指日前與解放軍互相學習，但處方未有轉變步操的實際計劃。入境處處長區嘉宏指出，過去已有中式步操基本訓練，日後如有改變，會積極考慮。

　　懲教署署長胡英明則指計劃在儀仗隊加入中式步操環節，再視乎成效，決定是否逐步取代英式步操。海關關長鄧以海表示，正計劃分階段引入中式步操作為表演，已派員與解放軍駐港部隊人員就步操培訓進行交流。

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