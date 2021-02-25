《預算案》有糖但「減甜」 派$5000電子消費券 360億谷本地市道

疫情打擊經濟，百業蕭條，市民收入大減，政府去年大開水喉，全民派錢一萬元，緩解民困。昨天出爐的《財政預算案》，不再派錢，取而代之，是向市民派發五千元電子消費券，是最矚目的一粒糖。財政司司長陳茂波指，十八歲或以上永久居民和新移民，料暑假登記領取，分五期各發出一千元，每期限於一個月內在本地商店及網店消費，但不得用於海外網購。



經濟疲弱，為刺激本地消費，陳茂波在《財政預算案》宣佈向合資格人士，包括十八歲或以上永久居民和新移民，發放總額五千元的電子消費券，涉三百六十億元，約七百二十萬人受惠。他補充指，消費券分五個月派發，適用於本地商店及網店，不能用於海外網上消費，並會爭取暑假開始登記領取。



只限本地居民享用



消息指，政府會與入境處研究，若發現市民離港一段時間，例如移民，就不符合領取資格，但留學生、參與福建和廣東計劃港人則獲豁免。若留學生在港有支付工具，可於外地向本港商戶消費。



本港有十五間持牌儲值支付工具，如八達通、支付寶（Alipay）、微信支付和PayMe等，政府正物色與電子儲值支付工具營辦商合作。據悉，當局會考慮工具的普及性及方便程度，初步不傾向只與單一營辦商合作。對部份長者沒有智能電話，不能直接透過電子支付工具領券，陳茂波表示，其中一個派發方式，可能用八達通，因為較為普及。



擬與八達通支付寶等合作



消息人士表示，電子消費券分五期發出，每期一千元，設一個月期限，市民先到政府登記網站，透過「智方便」或一次性密碼登記核實身份後，再選擇領取消費券的儲值支付工具，並在限期內消費，預計配合商業推廣等，有助帶動零售、餐飲業等，料可以提振本港經濟零點七個百分點，相信比派發現金，更能推動經濟。



八達通卡有限公司及滙豐歡迎計劃，並期待政府公佈更多詳情。AlipayHK表示，尚不清楚計劃細節，等待政府具體公佈。



多個政黨歡迎政府推消費券，自由黨認為長遠有利商店轉為電子支付，冀政府小心研究細節，確保本地經濟受益。但關注綜援低收入聯盟批評，消費券只會令生意回流大財團，小店未必受惠。