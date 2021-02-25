寬減薪俸稅上限萬元 綜援生果金派半月糧

受疫情及經濟重挫影響，政府早前已預告新一份《財政預算案》派糖的甜度會大減，結果財政司司長陳茂波派糖有限，只是微甜，雖然繼續寬免薪俸稅和利得稅，但上限由去年二萬元，大幅削減一半至一萬元。此外，住宅物業差餉合共寬減五千元，電費補貼一千元，而綜援及生果金等由上次出雙糧，減至只額外發放半個月糧。只有中學文憑試學校考生一如既往，繼續獲豁免考試費。



陳茂波發佈新一年《財政預算案》，因應經濟下行，希望推出過千億的逆周期措施，「穩經濟、紓民困」。其中包括寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限一萬元，約一百八十七萬名納稅人受惠，政府會少收一百一十四億元；寬減住宅物業差餉，首兩季上限各為一千五百元，其後兩季各限一千元，涉約二百九十五萬個住宅物業。



住宅物業差餉寬減五千元



領取綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼、在職家庭津貼及個人交通津貼的人士，可額外再多半個月的資助，額外開支共約二十五億元，比起去年有「雙糧」的額度低，而政府亦不再為公屋住戶代繳租金。



每戶獲千元電費補貼



每名住宅用戶可獲一千元電費補貼，涉約二十八億元的開支，逾二百七十萬個住宅用戶可受惠。政府亦為參加明年中學文憑考試的學校考生代繳考試費，涉及一點五億元開支。



企業方面，政府延長百分百擔保企業低息貸款申請期限至今年底，貸款額上限調高至六百萬元，延長還款期及「還息不還本」安排；寬減利得稅，上限一萬元；寬減非住宅物業差餉四季上限共一萬四千元；以及免交商業登記費。非住宅用戶繼續寬減四成三水費、排污費八個月等等。



民建聯主席李慧琼認為，預算案對失業人士的支援不足，黨友鄭泳舜對沒有設立失業援助金表示失望。新民黨主席葉劉淑儀批評，中產未能在預算案中獲益，又指政府的開支增多，違背了審慎理財的原則。



公民黨副主席譚文豪說，預算案未能減輕市民負擔，亦是他們受惠得最少的一份。民主黨則促請政府加碼住戶電費補貼至二千元。



