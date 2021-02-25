失業貸款上限八萬 最長分五年還可退利息

疫情蹂躪經濟，失業率高企在百分之七，創近十七年高位。多個政黨倡議設立失業援助金，助失業者捱過逆境，但《財政預算案》沒有接納這建議，財政司司長陳茂波宣佈推出由政府百分百擔保的特惠貸款計劃，失業人士可以向銀行借貸，上限八萬元，年息一厘，最長分五年攤還，若如期還款，可獲退回利息，變相免息貸款。自由工作者證明失去收入，亦可申請，但開工不足、放無薪假的打工仔則不受惠。



疫情下，失業率高企，陳茂波宣佈向失業人士推出個人貸款計劃，由政府擔保總額一百五十億元，為期六個月。政府消息人士透露，十八歲以上居民需要在去年起至少工作三個月，並已失業超過兩個月，申請時提供糧單及戶口資料證明等，透露收入來源，並要簽署一份失業聲明，預料有超過十八萬人受惠。



不設資產審查或參考信貸記錄



消息又指，計劃將不設資產審查，也不會參考申請人的信貸記錄，但不能有任何破產呈請或破產訴訟，以及需要有運作正常的銀行戶口。據了解，計劃會交由按證保險公司委託數間銀行處理。



若申請人虛假資料，會負上刑事責任；所有審查和追款都會由銀行負責，政府只會抽查，並預計壞帳率會較一般私人貸款高。



消息又指，計劃將於下月提交財委會審議，若通過可在一至兩個月內推行，最快四月推行；按照過往經驗，六成申請可即日審批，最遲三日內批出。



經民聯主席盧偉國表示支持設立擔保貸款，認為可幫助打工仔解燃眉之急，但他強調此時應作出支援，而非落雨收遮。工聯會指擔保貸款絕不能代替失業援助金。港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為，貸款計劃與失業援助金的概念，完全不同，僅向有需要者擔保借貸，可能吸引慣常以信用卡預繳消費的市民，利用借錢來「冚卡數」，或會令他們走投無路。



