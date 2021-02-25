中產指受惠措施少 冀獲更多支援

本港經濟連續兩年收縮，《財政預算案》派糖甜度大不如前。育有三個子女的大埔區議員任啟邦（見圖）向本報分享，以其月薪三萬多元為例，扣除父母、夫婦及子女免稅額後，剛好不用繳稅，但供養家庭及子女的開銷不菲，單計子女參加興趣班及功課輔導等支出，每月要五千元，佔收入約六分一，期望政府多支援家長用於子女學習的開銷。



從事金融業二十多年的財務策劃師學會董事謝汝康表示，政府對中產支援着墨甚少，只寬免薪俸稅一萬元，加五千元電子消費券等，「幾秒就噏得晒」。另外，他對政府上調股票印花稅大惑不解，認為將嚴重打擊本港向來以低稅見稱的營商環境及形象，甚至對未來的就業市場及競爭力表示堪憂。



中產之聲主席李子榮說，整體上接受新一份《預算案》，但汽車牌照費加幅近三成，將額外帶來千多元開銷，希望當局調低有關增幅，連同只扣稅約一萬元，今年仍要交六、七萬元薪俸稅，較去年多約五千元。



