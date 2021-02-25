深切感受社會「痛點」 財爺盼為市民盡力辦事

財政司司長陳茂波在記者會上被問及，是否希望藉新一份《財政預算案》，為自己參選下屆特首「交功課」，他未有正面回應，只強調政府的首要工作，是防疫抗疫及恢復經濟，他又形容自己早前在諮詢過程中了解社會的「痛點」，以及市民的期望，希望透過《預算案》為市民盡力辦事。



陳茂波在預算案中指，自己不時與市民傾談，深切感受到經濟差、搵食難的痛，所以今年繼續推出逆周期措施，希望紓緩市民的壓力。他說，壓力難免令人鬱結，但回望過去，市民經歷過風風雨雨，踏遍了高高低低，但一路走來，無論路途如何崎嶇，「香港仍然是我們珍惜的家。」



他表示，雖然深層次的矛盾不可能瞬間解決，傷口亦需要時間復元，但「結無論綁得多緊，總有解開的方法，讓時間給我們解決問題的空間。」，又指經濟起伏總有周期，繁榮發展必有路徑，困難只是一時。



