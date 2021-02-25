議員抨「殺雞取卵」 港交所表失望 股票印花稅加至0.13% 庫房料年增120億稅收

《財政預算案》建議將股票印花稅由現時的百分之零點一，加至百分之零點一三。財政司司長陳茂波強調已考慮對本港競爭力的影響，料每年為庫房增加一百二十億元稅收。有金融業界議員批評加印花稅，猶如「殺雞取卵」，得不償失。港交所感失望。有經濟學者認為，措施對股市影響不大。







政府建議將股票印花稅，由現時買賣雙方按交易金額各付百分之零點一，提高至百分之零點一三。陳茂波表示，政府充份考慮措施對證券市場和國際競爭力的影響，強調將繼續推行各項發展證券市場的措施。據悉，若獲立法會通過加印花稅，最快今年八月一日實施，料每年將增加一百二十億元稅收。



消息指，過往政府曾調低股票印花稅，未能大幅增加股票交投量，料新措施對股市影響不大。對恒生指數昨日大跌，陳茂波回應指，恒指調整幅度與區內市場差不多，強調政府將留意措施對股市的影響。



港交所發言人表示，對政府決定感失望，但明白該稅項是政府收入的重要來源，將繼續推動香港資本市場的持續發展。金融服務界議員張華峰批評，疫情下金融業是「可生蛋的雞」，政府「殺雞取卵」，只會得不償失，要求經濟恢復後將股票印花稅回復至原有水平。香港證券業協會主席徐聯安指，措施令投資成本增加，將影響短線投資者的決定。



專家指影響非常微



浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，新措施對股市影響非常輕微，而恒指近日升至高位，原需調節，措施不過提供誘因，相信投資者日後能消化消息。訊匯證券行政總裁沈振盈亦指，加印花稅不多，投資者不會因此而買賣股票。



全球主要股市中，美國等政府不收股票印花稅，另多地政府不斷削減印花稅，其中法國饉僅取百分之零點一，新加坡收百分之零點二。本港增加印花稅後，水平位列全球第二高，僅次於英國的百分之零點五。



