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美股中段升74點

2021-02-25 列印
　　美國十年期國債孳息再升，美國周三股市早段受拖累，杜指中段報三一六一二點，升七十四點；納指則報一三三七六點，跌八十八點。滙控美國預託證券價格見四十六點七六港元，升零點六六港元；騰訊則見六百七十七點九二港元，跌九點○八港元。紐約期金報每盎司一千七百八十九點九美元，跌十五點六美元；紐約期油則報每桶六十三點○五美元，升一點三八美元。
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