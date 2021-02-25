車行批扼殺生存空間 私家車牌費大增30% 落重藥圖紓交通擠塞

新一份財政預算案將私家車首次登記稅各稅階的稅率提高一成五，牌照費增加三成，兩費用分別相隔十年及三十年以來首次調整，以期紓緩交通擠塞。交諮會主席指新措施彰顯政府處理道路交通擠塞問題的決心；但汽車會會長則認為幫助不大。有車行老闆更批評加稅扼殺業界生存空間。



據運輸署數據，本港去年有約三萬七千輛私家車首次登記，領牌總數為約五十七萬三千。政府消息人士指，當局今次提高私家車首次登記稅，並非想增加庫房收入，而是見本港私家車數量佔全港車輛七成，加上當經濟復甦後，汽車銷售量會明顯增加，故有需要調整策略。當局上次於二○一一年提高私家車登記稅一成五，當年私家車數目減少百分之一點三。



首次登記稅加一成半



政府昨日刊憲，宣佈於昨早十一時起，將私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高一成五，牌照費增加三成，其他汽車類別的車輛牌照每年牌照費則維持不變。運輸署表示，市民若續領於六月二十三日或之前屆滿的私家車或電動客車的車輛牌照，只要於當日或之前遞交續領申請，均可繼續繳付調整前的牌照費；若續領於六月二十四日或之後屆滿的車輛牌照，或於昨早十一時或之後遞交首次發出或重新發出的牌照申請，須繳付調整後的牌照費。



研2035年停燃油車登記



交諮會主席張仁良歡迎新措施；香港汽車會會長李耀培形容今次加幅較「辣」，但相信未必影響有經濟能力人士買車意欲，加上以往類似措施亦無阻私家車增加，認為今次對紓緩車流幫助不大。有車行老闆向傳媒指疫情已嚴重打擊業界，竟然還要加稅，「真係有冇搞錯。」



運輸署亦會繼續進行「擠塞徵費」及中環電子道路收費先導計劃研究。至於將於下月公佈的本港首份電動車普及化路線圖，主要措施包括在二○三五年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡等。



