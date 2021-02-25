10億資助舊樓維修渠管

多棟舊樓先後爆疫，引起市民關注渠管胡亂接駁及日久失修情況。財政預算案預留十億元資助超過三千幢、租值較低的舊樓業主，進行渠管維修或提升工程。另外，針對無力自行籌組工程的大廈，例如「三無大廈」，屋宇署會運用《建築物條例》下的權力，代業主進行工程，他們亦可受惠於資助計劃。



政府消息人士透露，計劃針對四十年或以上樓齡、租值較低的舊樓，涉逾九千幢大廈，但未必每幢樓宇都有需要申請，故估算約三千幢左右。估價會按樓宇更新大行動在二○一七至一八年的標準，即市區樓宇單位差餉租值不超過十六點二萬元；新界地區的不多於十二點四萬元。



若大廈有能力籌組法團，可以向市建局申請資助，完成工程並獲檢查後便可獲資助。據悉，將資助工程的八成金額，上限十二萬至一百萬元；主要針對外牆喉管。最快五月推行，冀於今年內可為三百幢大廈展開工程，完成整個計劃料需五至六年。



