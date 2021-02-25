安老措施方面，政府未來兩年將增加三千個體弱長者的照顧服務名額，以及未來一年增加一千張身體機能中度或嚴重缺損長者的社區照顧服務券，涉及超過三億元經常開支。政府亦將撥款七千五百萬元，資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐，並撥出四千六百萬元，資助受社會福利署津助並營運日間服務單位的非政府機構之冷氣費用。
向獎券基金注資11億
安老措施方面，政府未來兩年將增加三千個體弱長者的照顧服務名額，以及未來一年增加一千張身體機能中度或嚴重缺損長者的社區照顧服務券，涉及超過三億元經常開支。政府亦將撥款七千五百萬元，資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐，並撥出四千六百萬元，資助受社會福利署津助並營運日間服務單位的非政府機構之冷氣費用。
《預算案》有糖但「減甜」 派$5000電子消費券 360億谷本地市道
疫情打擊經濟，百業蕭條，市民收入大減，政府去年大開水喉，全民派錢一萬元，緩解民困。昨天出爐的《財政預算案》，不再派錢，取而代之，是向市民派發五千元電子消費券，是最矚目的一粒糖。財政司司長陳茂波指，十八...
2021-02-25
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《衞報》新聞錯配涉華圖片 中方強烈不滿促道歉
近日有波音飛機出現零件掉落事故。而英國《衞報》於報道百慕達長尾航空公司波音747貨機在荷蘭空域發生零件掉落事故時，錯配中國國際航空公司的同類機型圖片，被指圖文不符。中國駐英國大使館對此回應表示嚴重關切...
2021-02-25
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馬斯克失全球首富寶座 比特幣波動Tesla股價大跌
美國電動車製造商特斯拉Tesla的股價近期連番急挫，大老闆馬斯克（Elon Musk）失去全球首富地位。據報，馬斯克上周六曾評論比特幣和以太幣價格「似乎確實高了些」，之後比特幣受到沉重沽壓，現在世界最...
2021-02-25
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理營業董事李聖智表示，柴灣杏花邨3座中層2室單位，面積595方呎，三房間隔，望開揚園景，以960萬成交，呎價16134元，屬市價水平，據悉，買家為...
2021-02-25
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加股票印花稅 恒指瀉914點 舊經濟股受捧 杜指創新高
港府擬提交增加港股股票印花稅三成，由買賣雙方各支付0.1%，提高至0.13%，消息令市場震驚，港股曾急插近1100點，低見29532點，創本月9日以來新低，收報29718點，瀉914點，險守20天線（...
2021-02-25
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拿卡拍奧巴增攻力 雙槍獵鷹
阿仙奴在英超只排十一爭前四歐聯席位機會渺茫，唯有寄望歐霸奪標取歐聯入場券，領隊阿迪達揚言今晚三十二強次回合，於希臘中立場對賓菲加當決賽打。他還應英格蘭名宿荷杜和廠迷呼籲，暗示重新起用拿卡錫迪，跟奧巴美揚重組黃金鋒線，率兵取勝晉身十六強，主勝無問題。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨1:55直播） 上仗兵工廠主場0:1敗給曼城，英超跌至十一位，落後第四的韋斯咸十一分，難望奪歐聯資格，難怪阿迪達強調全力爭歐霸冠軍。雖然槍手三十二強首回合中立場跟賓菲加打和1:1，今晚次回合0:0足以晉級，但阿迪達仍下必勝令：「我們要保持歐霸爭標希望，周四...
2021-02-25
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極級脆皮雪糕
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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TVB與三大唱片公司正式破冰 曾志偉：最緊要雙贏！
無線（TVB）在09年因版稅問題與四大唱片公司關係破裂，曾志偉上任TVB副總經理（綜藝、音樂製作及節目）後，召何麗全回巢掌管音樂節目，極速與三大唱片公司（環球唱片已收購EMI）重修舊好。TVB協辦的I...
2021-02-25
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社論——各行業應大促銷 吸消費券花費
疫情重創本港經濟，百業蕭條，市民工作收入大減，不少人期望財爺在新一份《財政預算案》開庫放水，終於等到五千元電子消費券，雖然金額比去年政府全民派錢一萬元為少，但電子消費券的設計目標明確，要求市民在限期內在本土消費，惠及民生之餘，也力挺本地各行業，不會發生派錢後被儲起的反作用，預計會掀起一次消費熱潮，各行業是時候部署吸水大法，減價搶客，一起谷旺個市。 內地和澳門去年已推出消費券，刺激消費，起了支持消費的作用。橋不怕舊，只要有效，《財政預算案》推出遲來的電子消費券，惠及普羅市民，等如分五個月，每個月放一千元入市民的口袋，讓他們開心消費，減輕日常開銷的壓力，有助提振公眾的士氣，繼續...
2021-02-25
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馬場浮世繪——昨晚入場限制放寬
近日新冠疫情逐漸緩和，馬會亦放寬昨晚谷草賽事的入場限制，容許已預先訂座並獲核准的遴選會員、馬主、會員和同行賓客入場，同時場內恢復餐飲服務至晚上十時，每張餐桌可以容納四人同坐，因此入場人數較以往明顯增加。 馬場浮世繪
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