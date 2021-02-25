  • 2021年2月25日 星期四
  • 19º
  • 90%
熱門： 財政預算案消費券退稅綜援iBond

日報新聞 > 港聞

向獎券基金注資11億

2021-02-25 列印
　　政府獎券基金受疫情影響收入大減。財政司司長陳茂波宣佈，將向獎券基金注資十一億元，確保急需的社福服務處所發展項目，特別是較大型的安老和康復服務設施可以如期設立，讓相關發展項目的可行性研究及詳細設計不受影響。

　　安老措施方面，政府未來兩年將增加三千個體弱長者的照顧服務名額，以及未來一年增加一千張身體機能中度或嚴重缺損長者的社區照顧服務券，涉及超過三億元經常開支。政府亦將撥款七千五百萬元，資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐，並撥出四千六百萬元，資助受社會福利署津助並營運日間服務單位的非政府機構之冷氣費用。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd