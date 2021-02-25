  • 2021年2月25日 星期四
  • 19º
  • 90%
熱門： 財政預算案消費券退稅綜援iBond

日報新聞 > 港聞

66億設三萬臨時職位

2021-02-25 列印
　　在二○二○/二一財政年度，政府透過「防疫抗疫基金」在公私營機構共設立約三萬一千個有時限職位。截至上月底，已有約一萬六千人獲聘。財政司司長陳茂波建議再撥款六十六億元，創造約三萬個不超過十二個月的有時限職位。

　　陳茂波又稱，政府於下個財政年度，將落實公務員編制零增長，並會實施節流計劃，在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，目標是在二二/二三年度把經常開支撥款減少百分之一，預計可節省約三十九億元。由於與薪酬相關的開支佔政府部門經常開支約六成，壓縮空間有限，故節省主要來自餘下四成，包括一般開支及資助金等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd