66億設三萬臨時職位

疫情重創本港經濟，百業蕭條，市民工作收入大減，不少人期望財爺在新一份《財政預算案》開庫放水，終於等到五千元電子消費券，雖然金額比去年政府全民派錢一萬元為少，但電子消費券的設計目標明確，要求市民在限期內在本土消費，惠及民生之餘，也力挺本地各行業，不會發生派錢後被儲起的反作用，預計會掀起一次消費熱潮，各行業是時候部署吸水大法，減價搶客，一起谷旺個市。 內地和澳門去年已推出消費券，刺激消費，起了支持消費的作用。橋不怕舊，只要有效，《財政預算案》推出遲來的電子消費券，惠及普羅市民，等如分五個月，每個月放一千元入市民的口袋，讓他們開心消費，減輕日常開銷的壓力，有助提振公眾的士氣，繼續...

2021-02-25