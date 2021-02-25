公營房屋五年內總建量10.14萬 15住宅地新年度推出 可提供6000單位

《財政預算案》提出下年度計劃賣出十五幅住宅用地及三幅商業用地，預計分別可供興建約六千個住宅單位，全年潛在土地供應可供興建約一點六五萬個單位。政府亦預測本年度起計的五年內，公營房屋總建屋量共約十點一四萬個單位。







財政司司長陳茂波表示，下個財政年度賣地計劃共有十五幅住宅用地及三幅商業用地，預計分別可供興建約六千個住宅單位及約四十八萬平方米商業樓面面積。賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約一點六五萬個單位。



陳又指，政府正研究將東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途，初步估計共提供約五千八百個私人房屋單位。據悉，五幅土地是啟德商業地，改建是要增加供應，並非增加賣地收入。消息又指，政府預料明日大嶼能提供四千萬方呎寫字樓樓面面積。



東九五商業用地料改劃



陳茂波說，政府已覓得未來十年興建三十一萬六千個公營房屋單位的土地，預測本年度起計的五年內，公營房屋總建屋量共約十點一四萬個單位，當中包括超過七萬個公屋及「綠置居」單位。私營房屋方面，估計未來五年私人住宅單位每年平均落成量超過一點八萬個。



此外，政府已覓得可在二○二三年底前提供約一點四萬個過渡性房屋單位的土地，五十億元資助計劃已批出超過二十六億元的項目，今年會再注資三十三億元。



公屋聯會支持當局研究將東九龍區五幅商業用地，改劃作住宅用途建議，但建議有關土地優先改劃為興建公營房屋。地產建設商會執委會主席梁志堅向傳媒指，估計政府因應商業用地流標經驗，考慮改劃商業地為住宅用地。



