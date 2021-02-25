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全力重振港旅遊業 預留9.34億提升資源

2021-02-25 列印
全力重振港旅遊業 預留9.34億提升資源
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　　本港旅遊業受疫情嚴重打擊，《財政預算案》將預留九億三千四百萬元提升旅遊資源，當中一億六千九百萬元用作繼續開展本地文化、古跡和創意旅遊項目，並預留七億六千五百萬元，支持旅發局重振旅遊業的工作。此外，政府將考慮恢復放寬本地遊旅行團的羣組聚集限制，並會和香港有密切經貿關係和疫情相對穩定地區商討「航空旅遊氣泡」。

　　旅發局主席彭耀佳指已制定短至中長期策略，繼續推動本地氣氛，長遠重塑香港旅遊形象，吸引高端客群。

　　本地文化深度遊組織「活現香港」創辦人陳智遠表示，發展本地文化、古跡和創意旅遊項目牽涉不同部門，欠缺整合統籌，「唔係放錢就解決到」。旅發局亦有許多宣傳，但「但宣傳係一回事，要業界擁抱先得」。

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