港府購八千萬個問題口罩 許正宇：已交執法部門跟進

新冠疫情下，去年初全球口罩供不應求，政府物流服務署（物流署）從全球搜購口罩，立法會議員鍾國斌向財經事務及庫務局局長許正宇（圓圖）質詢稱，據了解，物流署去年採購逾十一億個口罩，在採購口罩中，已交貨的口罩當中有不少有質素問題。



許正宇昨日在立法會會議上回覆鍾國斌有關質詢透露，物流服務署截至去年底，發現已採購的口罩中，有八千三百七十萬個口罩可能有問題，當中四千五百萬個涉及質素問題，它們分別來自內地、日本、美國及德等地；約三千二百萬個並非供應商聲稱的全部來自日本，另約有六百七十萬個，懷疑涉及虛假商品說明，已交執法部門跟進。



在有質素問題的口罩中，約有三百二十七萬個已向政府部門分發，其中有三百二十一萬個已使用。物流署通知相關部門停用並歸還已分發但未使用的口罩僅有六萬個，並已要求供應商更換或退款。



