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青年涉海旁放煙花被捕

2021-02-25 列印
■警方檢獲三個發放煙花紙箱。
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　　農曆新年期間，全港多處有市民違法「煙花匯演」，警方調查後，前日拘捕一名男子，他涉嫌大年初四在將軍澳海旁非法燃放煙花案有關。

　　警方表示，本月十五日晚十一時許，至善街海旁有人非法燃放煙花，警方接報到場檢獲三個發放煙花紙箱，經翻查大量閉路電視後，鎖定五名目標男子，前晚在案發附近一間泰式食肆，拘捕一名三十歲姓馬男子，涉嫌肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹對任何人造成損失或危險。

　　消息稱，被捕姓馬男子為該食肆的酒牌持有人，同時揭發食肆僱用一名四十九歲姓楊雙程證女黑工，遂將黑工及食肆二十七歲姓馬女負責人拘捕帶署。據悉，被捕姓馬男女為兄妹關係。

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