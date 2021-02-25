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賊竊二手名袋樓上舖 寄賣贓物三人落網

2021-02-25 列印
■警方行動中檢獲二手名牌手袋。
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　　警方偵破尖沙嘴兩宗總值約八十萬元爆竊案，拘捕爆竊集團三名男女。上月二十九日及本月二十二日，尖沙嘴金巴利道一住宅單位及加拿分道一家售賣二手名牌手袋樓上舖，分別被賊人爆竊，分別損失一批首飾及二手名牌手袋。

　　警方表示，前日銅鑼灣大坑一家二手名牌手袋東主報案稱，有可疑人拿四個名牌手袋到店舖寄賣遂報警求助。探員透過疑人留下的手機號碼追查鎖定目標疑人，前日掩至油尖區的目標酒店及賓館，共拘捕兩男一女（四十二至五十四歲），行動中檢回共二十一個名牌手袋，部份「愛馬仕」名牌手袋每個值五萬元，連同檢回飾物等贓物，總值共五十萬元。他們涉嫌爆竊及處理贓物被捕。

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