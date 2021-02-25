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貨車超載被截查 檢未完稅香煙

2021-02-25 列印
　　有經驗交通警員破獲走私案。昨凌晨零時許，新界北總區交通執行及管制組警員，巡經粉嶺公路落馬洲新田交匯處時，發現一輛五點五噸行駛中密斗貨車，疑超載至車胎輪壓扁慢行，截查時司機加速逃走，疑車逃了九公里折返至元朗新田公路近模範鄉一油站對開時被增援警車截停，司機及男乘客棄車逃走，其中四十五歲姓朱司機被截獲，乘客則趁亂逃去。

　　警員事後發現貨斗載貨共重八點八噸，超出貨車應負載的三點三噸，並揭發貨物中有三百六十箱走私電子加熱煙及未完稅香煙，總值一千萬元，應課稅為六百九十萬元，司機涉嫌危險駕駛、超載、忽視交通指示及管有未完稅香煙拘捕。

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