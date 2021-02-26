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派對房等娛樂場 須關閉至下月初

2021-02-26 列印
■警方展開反罪惡行動，搜查觀塘工廈。
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　　政府為遏止疫情，多個月以來禁止派對房間停業。根據餐飲業務及表列處所最新措施，酒吧或酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所，以及泳池必須關閉，直至下月三日。若違反這項限業令，違者即屬干犯刑事罪行，一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月。

　　政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉早前表示，擔心政府放寬社交距離措施，未來一、兩周的即時繁殖率和確診數字會繼續上升，呼籲市民要有節制，勿作「報復式消費或外出」，否則第四波疫情難以斷尾。
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