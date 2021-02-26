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歐盟商推疫苗護照 盼重啟旅遊業

2021-02-26 列印
　　歐盟二十七國領袖一連兩日召開視像峰會，將商討如何加快新冠疫苗授權、生產及運送，並研究「疫苗護照」未來可能成為醫療紀錄及旅行文件的疫苗接種證書，以便重啟旅遊業。西班牙、希臘等依賴旅遊業的國家，正推動其他成員國採納「疫苗護照」作為共同措施，但目前有多個問題仍未達成共識，如康復者是否仍有傳染性、免疫力持續時間等。

　　世衛表明反對以「疫苗護照」作為重開跨境旅遊的依據，因為仍未知疫苗在減少病毒傳播的有效性。世衛歐洲區辦事處主任表示，疫情最壞的情況已過去，估計大流行或於明年初結束。

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