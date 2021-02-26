歐盟商推疫苗護照 盼重啟旅遊業

年初三投注額勁且破紀錄，上季因限制入場人數，投注額急降，但今年是破了前年紀錄，且是多了幾個百分點。馬會高層說有驚喜，但老張說一點也不奇，雖然入場人數只得幾百人，比上年更少，但經過一年半閉門作賽，幾乎所有馬迷都已慣了網上或電話投注，只要有途徑入錢到投注戶口就可。 但投注額上升明顯是因為今年港人無得外遊了，以往必有幾十萬人，甚至百萬人於新春不留港。即保守估計，每年必有一兩成馬迷不在港而無法下注，今季留港，加上盡量留於家中不作無謂拜年，更有意欲下注了。 至於年初十賽馬頭場，大熱門是意頭馬「發財好市」，此駒於九月初開鑼日於草地初出被捧成三倍大熱門而跑第三，久休五個月，配潘頓而初跑泥...

2021-02-26