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北大嶼感染控制中心今啟用

2021-02-26 列印
北大嶼感染控制中心今啟用
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　　北大嶼山醫院香港感染控制中心的籌備工作已完成，今早開始接收臨牀情況合適的新冠肺炎確診病人。醫管局指中心將首先啟用一個設有四十八張隔離病牀的病房，接收十六至六十五歲、臨牀情況屬輕度或中度的確診者。醫管局指設於醫療中心的化驗室，每日最多可處理約一千五百個病毒樣本化驗，提高公院的整體化驗量約一成半。

　　特首林鄭月娥昨日到訪中心，並與中聯辦副主任仇鴻及醫管局主席范鴻齡等主持啟用儀式。林鄭致辭時表示，中心的興建是由國家一力承擔，過程中廣東省政府、深圳市政府、武漢專家和各有關部委亦給予很多支持和指導，當然中聯辦亦扮演一個重要角色，但她已視對方為「自己人」了。

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