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東奧聖火傳遞 籲看網上直播

2021-02-26 列印
　　日本疫情稍有緩和，東京都單日新增三百四十人確診新冠肺炎。東京奧運會和殘奧會組織委員會公佈，奧運聖火傳遞活動倒數一個月的防疫措施。奧組委呼籲民眾透過網上現場直播觀看聖火傳遞，若在現場觀看，就要遵守一系列防疫措施，包括戴口罩、與附近的人保持適當距離、不大聲高叫聲援等。

  若人群過度密集，可能會中斷聖火傳遞。奧組委主席橋本聖子強調，疫情對策要做到萬無一失，將安全放在首要位置很重要。日本首相菅義偉預計，將在四月十二日起為六十五歲以上長者接種新冠疫苗。

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