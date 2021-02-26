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《預算案》僅36.4分 1998年來新低

2021-02-26 列印
　　香港民意研究計劃調查發現，市民對《財政預算案》即時評分為三十六點四分，是二○○八年以來最低。預算案滿意率淨值為負百分之三十六點五，較去年大跌百分之五十五點九，更創下一九九八年以來新低。香港民研指，整體上市民對預算案接近「幾不滿」，認為其評分低反映這份預算案「好消極」，而市民亦「唔太收貨」。

　　香港民意研究計劃於財政預算案發表後，分別透過網上和電話形式隨機訪問了八百五十九名十八歲或以上操粵語的香港居民。結果顯示，有百分之五十六受訪者表示不滿預算案，僅百分之二十表示滿意。

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