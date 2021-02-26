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立會擬改《議事規則》 多次違規者或停職

2021-02-26 列印
　　立法會內務委員會今日將開會討論《議事規則》及《內務守則》的首批擬議修訂。對於針對議員行為極不檢點的處分，議事規則委員會建議，如立法會主席認為《議事規則》現時的罰則不足以處理議員一次或多次極不檢點行為，主席可將該議員點名，其後立法會代理主席動議議案，如議案獲通過，議員將被停職一段時間。

　　修訂建議包括針對議員行為極不檢點的處分、訂明立法會辯論時限及調整議員發言時間、在任委員會主席在新會期的委員會主席選出前處理一般事務的權力、防止可能出現濫用程序的擬議修訂等。





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