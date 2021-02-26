﻿『與耆同行』專欄——「腦退化症知多少？」 三個「及早」你要知

隨著香港人口高齡化，關注大腦健康的人亦愈來愈多。你對「一般善忘」、「輕度認知障礙」以及「腦退化症」有多認識？請你嘗試回答下列問題：



1.年紀越大，出現腦退化症的機會越高？



2.輕度認知障礙是其中一種腦退化症？



3.香港有一半腦退化症人士得到正式的醫療診斷?



(答案在本文下方)







事實上，不論年紀大小，你我或許曾試過有「大頭蝦」的情況。不久過後，我們又能回想起之前遺忘的事情，幸而無傷大雅。這是屬於一般善忘，並非疾病，毋需過份擔心。



然而，當家人或連自己都察覺到自身認知功能每況愈下，例如需要別人提醒才能想起部分已發生的事件，以及回想事情速度較慢等，就需要留意，並參與認知功能測驗。



若測驗結果顯示，參加者相較於同年紀及教育程度相若的人為差，但日常生活並未受到太大影響，亦未符合腦退化症的診斷，這亦有機會是屬於輕度認知障礙。而輕度認知障礙是介乎正常老化以及腦退化症之間的過渡 狀態，是有機會演變成腦退化症的。



研究指出，每年約有一成至一成半有輕度認知障礙的人士會逐步演變成腦退化症人士。腦退化症是多種引致腦部功能不尋常衰退的病症，他們會在記憶力、執行能力、語言能力、自理能力等各方面出現明顯退化，從而影響到日常生活及自我照顧安排，甚至可能被別人認為出現性格轉變和行為「問題」，例如：日夜顛倒，以及出現妄想或幻覺等。



香港中文大學研究指出，預計到2039年，香港會有超過三十萬60歲以上人士出現腦退化症，可見情況不容忽視。因此，「及早檢測」、「及早診斷」、「及早介入」實在非常重要。



答案：1. 是 2. 否 3.否



捐助機構：香港賽馬會慈善信託基金



合辦機構：九龍樂善堂



基督教香港信義會社會服務部



基督教靈實協會



主辦機構：賽馬會耆智園



香港中文大學醫學院