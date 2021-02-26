兩住宅地下季招標 包括古洞第24區用地

黃偉綸表示，政府下年度將出售十五幅住宅用地，預計可提供約六千個單位，其中有七幅滾存自本年度賣地計劃，新推出的八幅土地包括政府收回的廣播道教育電視中心用地，預料將於今年第二季度招標出售，其餘位置分別於堅尼地城、淺水灣及大嶼山等地，其中有四幅仍未完成修訂大綱圖程序。他說，當局今年四至六月將招標出售兩幅住宅地，包括古洞第二十四區用地，以及粉嶺粉錦公路與青山公路—古洞段交界，合共可興建九百八十個單位。
下年度會有三個鐵路物業項目，包括東涌配電站、百勝角通風大樓及東涌東站第一期等，黃偉綸預料可提供四千零五十個單位。而市建局亦有六個項目，其中五個位於土瓜灣，一個位於大角咀，將提供三千一百七十個單位。至於私人發展及重建項目，預計可提供三千三百一十個單位，當中約一千二百個單位的項目涉及修訂土地契約或換地。他預料，新年度的潛在住宅用地可提供約一點六五萬個住宅單位。
此外，政府新年度亦會推出三幅商業用地，兩幅位於啟德，一幅位於東涌，共提供四十七點八萬平方米。
啟德有部份商業地早前流標，黃偉綸說反映市場需求不大，為此計劃將東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途，認為措施不影響九龍東成為核心商業區。此外，政府今年度的私人住宅土地供應達標，可提供約一點三萬個單位。