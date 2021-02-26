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150年歷史北帝廟失竊香油錢

2021-02-26 列印
　　有逾一百五十年歷史並列為法定古蹟的灣仔隆安街北帝古廟，昨晨揭發遭夜盜爆竊。昨晨八時許，廟宇一名五十四歲姓吳職員返回時，發現香油箱的鎖頭及鎖鏈損毀，香油箱被撬開，內裏約數千元善款不翼而飛，料遭竊賊盜去，遂報案求助。

　　警員到場在附近檢獲螺絲批、勞工手襪及電筒，不排除為竊賊遺下，檢走助查。經翻查廟內閉內電視錄影，發現竊賊於昨凌晨二時許潛入犯案。警方正對案件展開進一步調查，並緝捕竊賊歸案。

　　北帝廟於一八六二年由灣仔坊眾為供奉北帝而建，翌年落成，並於一八六九年及一九二八年重修。華人廟宇委員會於二○○五年更動用逾千萬元為廟宇進行大型維修工程，前年列作香港法定古蹟。

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