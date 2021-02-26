女兒聞呼救聲報警 老妻發狂﻿六刀斬死熟睡夫﻿

葵涌發生妻殺夫倫常慘劇。一名男子疑被妻子趁他睡時，拿出菜刀向他頭部狂斬六刀重傷，其中一傷口長達十厘米。丈夫負傷奪刀及將妻子制服地上，女兒睡夢中聞父親呼救驚見他全身披血報警。救護員到場為重傷男事主急救及送院，惜抵院搶救無效死亡。警方調查後以涉嫌謀殺拘捕死者的妻子及送院檢驗。



現場為麗瑤邨貴瑤樓一單位，男戶主姓劉（六十九歲），其七十三歲妻子同姓劉，夫婦育有兩子女，但兒子早前已婚遷出，夫婦與四十歲女兒同住。葵青警區總督察（刑事）王身樂指，昨凌晨四時許，男事主正在熟睡，其妻子突然狂性大發，到廚房取出一把刀，向丈夫狂斬多刀，丈夫身中六刀驚醒反抗，負傷奪刀及將妻子制服地上，向在廳中睡覺的女兒高呼求救。其女兒驚醒見父親滿身披血及得悉父親被母親斬傷報警。



警方到場時，救護員為重傷男事主急救後送瑪嘉烈醫院救治，送院時昏迷。調查後警方初步以涉嫌傷人拘捕其妻子及送院。但男事主送院搶救無效，延至清晨五時四十一分不治，警方將案件改列謀殺。



疑患精神分裂及抑鬱多年



警方表示，現場檢獲一把染血利刀。死者前額、頭頂及後腦共六處刀傷，傷口由四厘米至十厘米不等。警方稍後會安排法醫官剖屍確定其死因。初步調查顯示，涉殺夫被捕女子患有精神分裂及抑鬱多年，由於她情緒仍然不穩定及留醫，未能為其錄取詳細口供，警方會循感情及家庭經濟等不同角度調查此宗謀殺案。



警方又稱，男死者為退休清潔工人，一家三口居住案發單位三十四年，一直相安無事，沒有家暴記錄。被捕女事主過去十多年一直有就其病情定期覆診及服藥，對上一次覆診為本月八日，一直有駐院社工跟進。前日一家三口更一起晚飯，未見有異樣。



