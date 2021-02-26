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郭炳聯支持「愛國者治港」 是「一國兩制」核心要義

2021-02-26 列印
　　港澳辦主任夏寶龍早前表示，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義和核心要義。全國政協委員、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯昨日主動向傳媒發放書面回應，表示支持夏寶龍的觀點。

　　郭炳聯表示，支持和擁護港澳辦主任夏寶龍表明「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義和核心要義。香港的管治權只有牢牢掌握在愛國者手裏，才能為香港的長治久安和繁榮穩定提供重要基礎和保障，讓香港更加凝心聚力，團結起來發展經濟，改善民生，香港明天一定會更好。

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